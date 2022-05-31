«Не все зависит от таланта»: как красавец из «Великолепного века» Бурак Озчивит на самом деле добился славы

Звезда сериалов «Великолепный век» и «Королек – птичка певчая» Бурак Озчивит – настоящий баловень судьбы. Он родился в семье богатого ресторатора и красавицы-мамы, бывшей актрисы.

Мама наградила его яркой внешностью, а папа заботливо выслал его фотографии в модельное агентство, которое сразу же пригласило его сниматься в рекламе пены для бритья. Успех был мгновенным.

Добившись высот в модельном бизнесе, он продолжал мечтать об актерстве. Его звезда зажглась после небольшой роли Малкочоглу Бали-бея.

«Я не считаю себя баловнем судьбы, но два раза Вселенная мне сильно удружила. Первый, когда отец отправил мои фото в агентство — так я получил шанс стать фотомоделью, второй — когда меня пригласили в «Великолепный век». Не все зависит от таланта. Большую роль играет случай», — цитирует Woman.ru Бурака Озчивита.

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