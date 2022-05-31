С Трофимом Семищенко все? Ксения Бородина оставила прощальное послание в соцсетях

Ксения Бородина любит выяснять отношения в социальных сетях. Она периодически ругается в сторис и постах со своими подругами, устраивала склоки с поклонниками и бывшим мужем Курбаном Омаровым.

Теперь Ксения Бородина решила оставить в соцсетях послание про несчастную любовь, используя песню «Мальчишника» «Я не буду с тобой». Ведущая немного переиначила слова на женский лад, но смысл понятен — кто-то звезду недолюбил и обидел несдержанными обещаниями.

В Сети публика обсуждает пост Бородиной, пытаясь понять, что это значит: Ксения прощается со своим бойфрендом Трофимом Семищенко или все не может отпустить ситуацию с Курбаном Омаровым?

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