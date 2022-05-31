«Страна живет спокойно»: блогер Манукян заявил — Алла Пугачева сама загнала себя в тупик

В Сети набирает обороты видео, на котором записана «акция» против Аллы Пугачевой. Напомним: неизвестные написали на здании «Останкино» фразу «Алла, хорошо, что ты убежала» — судя по всему, обращаясь к Примадонне и используя во второй части надписи нецензурные выражения.

Алла Борисовна ответила на этот выпад:

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!»

На это отреагировал журналист и блогер Вадим Манукян. По его мнению, не стоило Примадонне вообще обращать внимание на подобные инциденты:

«Что бы сделал мудрый человек, который увидел бы эту надпись на «Останкино»? Он бы просто проигнорировал ее, попутно сделав выводы, почему подобная ситуация стала возможной. А вот Алла решила, во-первых, принять это на свой счет, а во-вторых, перешла на оценку интеллекта устроителей акции. А пять лет назад Пугачева решила розовые тапочки показать. Чем это все для нее тогда закончилось? В адрес Примадонны полился мощный хейт».

Блогер уверен: ответ Пугачевой недостоин Примадонны:

«Зачем она на все это реагирует? Алла снова хочет хейта?.. Если Пугачева реально захотела бы ответить, как творческий человек, то ей не ответ на оскорбление нужно было бы написать, а фрагмент припева из песни «Нас бьют — мы летаем» поставить. Это было бы гораздо сильнее и интереснее. Однако Алле, похоже, важнее было вступить в полемику».

Наконец, напоследок Манукян «успокоил» певицу – мол, страна действительно живет спокойно:

«Сейчас она верной дорогой идет по пути «невозвращенцев», с каждым днем сама, загоняя себя дальше и дальше в тупик. А страна живет спокойно, пусть Пугачева не переживает», — сообщает издание «РИА ФАН».

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