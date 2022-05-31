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«Мужскому крепкому плечу нужна хрупкая боевая подруга»: МакSим – о популярности песни «Знаешь ли ты»

Как отметила певица, ей кажется очень милым тот факт, что брутальные мужики поют эту композицию.

«Мужскому крепкому плечу нужна хрупкая боевая подруга»: МакSим – о популярности песни «Знаешь ли ты»
Певица МакSим. Фото: Global Look Press

Певица МакSим заявила, что не знает, почему ее композиция «Знаешь ли ты» стала так популярна среди фанатов футбольного московского «Спартака».

«Возможно, в качестве юмористического подхода: мужскому крепкому плечу нужна хрупкая боевая подруга».

Певица МакSим

При этом исполнительница заметила: ей кажется милым факт, что брутальные мужики поют хором эту нежную композицию. Главный же для нее успех заключается в том, что болельщики в разных городах приходят на ее сольные концерты, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что певица МакSим исполнила хит «Знаешь ли ты» сразу после финала Кубка России по футболу. Московский «Спартак» в решающей игре оказался сильнее «Динамо».

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