«Мужскому крепкому плечу нужна хрупкая боевая подруга»: МакSим – о популярности песни «Знаешь ли ты»

Как отметила певица, ей кажется очень милым тот факт, что брутальные мужики поют эту композицию.

Певица МакSим заявила, что не знает, почему ее композиция «Знаешь ли ты» стала так популярна среди фанатов футбольного московского «Спартака».

«Возможно, в качестве юмористического подхода: мужскому крепкому плечу нужна хрупкая боевая подруга». Певица МакSим

При этом исполнительница заметила: ей кажется милым факт, что брутальные мужики поют хором эту нежную композицию. Главный же для нее успех заключается в том, что болельщики в разных городах приходят на ее сольные концерты, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что певица МакSим исполнила хит «Знаешь ли ты» сразу после финала Кубка России по футболу. Московский «Спартак» в решающей игре оказался сильнее «Динамо».

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