«Мужскому крепкому плечу нужна хрупкая боевая подруга»: МакSим – о популярности песни «Знаешь ли ты»

Певица МакSим заявила, что не знает, почему ее композиция «Знаешь ли ты» стала так популярна среди фанатов футбольного московского «Спартака».
«Возможно, в качестве юмористического подхода: мужскому крепкому плечу нужна хрупкая боевая подруга».
При этом исполнительница заметила: ей кажется милым факт, что брутальные мужики поют хором эту нежную композицию. Главный же для нее успех заключается в том, что болельщики в разных городах приходят на ее сольные концерты, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что певица МакSим исполнила хит «Знаешь ли ты» сразу после финала Кубка России по футболу. Московский «Спартак» в решающей игре оказался сильнее «Динамо».
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