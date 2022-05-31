«Пусть идет лесом!»: Лоза не стал церемониться с ошалевшим Барских

Макс Барских уже не знает как в очередной раз оскорбить своих поклонников на территории России. Сейчас, конечно, уже бывших. Потому что терпеть его злопыхательство вряд ли кто-то будет.

На сей раз он обозвал своих коллег по шоу-бизнесу «сливным бочком» и заявил, что его песни в России стали доступны в Интернете случайно. Дескать, наши деньги его не интересуют. Любопытно, что деньги за концерты, которые он так и не провел, Барских оказались все-таки нужны – их он не стал возвращать россиянам.

Юрий Лоза не стал церемониться с Максом Барским, тоже особо не подбирая слова в его адрес. Кроме того, музыкант предложил перестать на него вообще обращать внимание.

«Зачем он нам? Я понятия про него не имею и знать не хочу, что он поет. Вот если вы контачите с человеком, и он про вас говорит плохое, вы же не будете с ним общаться. Так и тут: пошлите и пусть идет лесом! Они все такие, сначала выпендрились, потом пошли на попятную» — сказал Лоза Woman.ru.

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