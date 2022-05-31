Ирина Шейк в «инопланетных» кроссовках и очках Balenciaga отметилась в Нью-Йорке

Ирина Шейк является одной из самых известных российских моделей. Она давно живет в США. В свои 36 лет Ирина продолжает участвовать в фотосессиях и н пропускает Недели моды в Париже и Лондоне.

В этом году ее стали чаще видеть в компании Брэдли Купера. Поклонники подозревают, что они могли помириться ради дочки Леи.

больше по теме Ирина Шейк предстала в обнимку с Брэдли Купером на вечеринке Модель спровоцировала слухи о воссоединении с актером. Она впервые опубликовала фото с ним после расставания.

Этой весной Шейк успела повеселиться с друзьями на фестивале в Калифорнии и принять участие в нескольких показах. А на днях ее заметили на улицах в Нью-Йорке.

Она облачилась в черный спортивный костюм с лосинами, который дополнила «инопланетными» кроссовками Yeezy 450 cloud, рюкзаком Burberry и солнцезащитными очками Balenciaga в стиле «Блэйда».

Бывшая «ангел» Victoria’s Secret собрала волосы в небрежный пучок. Она была без макияжа. Американки зачастую могут выйти на улицу в бигудях и пижаме, поэтому многие восхитились тем, как выглядела Ирина. Российская модель их очаровала своим расслабленным образом. Увидеть свежие фото звезды можно здесь.

«Какая классная», «Ирина выглядит роскошно», «Ну прям такая домашняя», «Очень стройная», «Как круто выглядят кроссовки Канье в таком образе», «Что-то фантастическое», «Как всегда, безумно стильно», — стали писать пользователи Сети.

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