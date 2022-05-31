Волочкова поддержала тренд на трикотаж-лапшу, появившись в маечке – хите этого лета

Стилист Александр Рогов на авторском YouTube-проекте Rogov live рассказал о тренде на трикотажные вещи. Сейчас актуальны модели крупной вязки спицами, которые имитируют вязку крючком и плетение макраме.

Но настоящим хитом сезона являются всевозможные кофты, топы и майки ребристой структуры, которую называют «лапшой».

Российские звезды поддержали это модное направление. Анастасия Волочкова появилась в белой майке-лапше, которая станет хитом этого лета, джинсах и бейсболке. Александр Рогов замечал, что такие трикотажные вещи не только актуальны, но и очень удобны.

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