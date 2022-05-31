«Действительно работала»: Сергей Соседов похвалил Кристину Орбакайте за талант и стремление

По словам музыкального критика, певица и актриса многим обязана своей бабушке.

Музыкальный критик Сергей Соседов в YouTube-шоу «Поясни за» заявил, что дочь певицы Аллы Пугачевой актриса Кристина Орбакайте действительно талантливый человек.

Как заметил Соседов, огромное влияние на Орбакайте оказала ее бабушка — Зинаида Архиповна. Она часто говорила внучке: «Вот у мамы, видишь, какой успех. Ты должна ее не подвести. Чтобы не говорили: «Идет дочка Аллы Пугачевой».

«Она училась балету в школе при Большом театре. Действительно работала. Она в какой-то степени исключение, потому что, как правило, известные родители просто пристраивают своих детей, ведь чаще всего они ничего особенно собой не представляют». Сергей Соседов

Напомним, что Сергей Соседов ранее не раз негативно отзывался об Алле Пугачевой. А вот к Кристине Орбакайте он питает нежные чувства. Критик не раз вставал на ее защиту перед общественностью.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.