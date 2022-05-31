В тон обуви: Бородина предстала в пудровом тренче и с сумкой-пельменем Bottega Veneta

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Ксения не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она часто балует себя люксовыми обновками.

В этом году телеведущая уже купила себе третью квартиру в Москве и теперь присмотрела себе недвижимость в Дубае. Однако именно подборка нарядов является ее любимым занятием.

Недавно Ксения появилась на музыкальной премии в атласном наряде с юбкой в пол. Она продемонстрировала элегантный вечерний образ. А вот для повседневной жизни телеведущая выбирает более комфортны луки с изюминкой.

Она выбрала для прогулки на этот раз актуальный пудровый тренч, который сочетала со спортивными молочными брюками и кроссовками. В тон обуви была подобрала сумка-пельмень Bottega Veneta трендового цвета сочной травы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие признались, что у нее даже простые образы выглядят стильно. «Просто и молодежно», «А эта сумка прям универсальная», «Выглядите бесподобно», «Вкусный образ», — стали писать пользователи Сети. К слову, накануне Екатерина Стриженова предстала в подобном наряде в училище.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.