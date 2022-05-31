«Послала по адресу чешское телевидение»: Запашный поведал подробности разговора с юной артисткой

Как заметил дрессировщик, девушка должна была негативно высказаться о родной стране.

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграме» поведал подробности своего разговора с 15-летней перспективной цирковой артисткой.

Девушку не так давно пригласили участницей в очень известное чешское телешоу. Это адаптированная версия знаменитой программы America’s got talent. Однако перед юной особой поставили на чешском телевидении определенное условие. Ей нужно было негативно высказаться о родной стране из-за событий на Украине.

«Нашей артистке хоть всего и 15 лет, но ей хватило мужества послать по адресу все чешское телевидение». Эдгард Запашный

Напомним, что Эдгард Запашный полностью разделяет действия своей страны на Украине. Он не раз об этом открыто говорил в соцсетях.

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