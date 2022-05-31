Алла Пугачева без макияжа и укладки щегольнула в белом наряде в Израиле

Певица поделилась новым видео. Она не побоялась предстать без грима, показав себя настоящую в 72 года.

Алла Пугачева уже много лет выступает на сцене. Она стала легендарной певицей, у которой миллионы поклонников. В последние годы она уже редко выступает, предпочитая петь только в кругу близких друзей.

Артистка обычно представала на фото и видео Максима Галкина. Недавно пара уехала вместе с детьми в Израиль. Не все одобрительно отреагировали на эту новость.

Вот уже больше трех месяцев Алла Борисовна находится на курорте. Она уже виделась с Андреем Макаревичем. А вот день рождения дочки Кристины Орбакайте артистка пропустила.

По всей видимости, певица узнала, что на родине ее критикуют. Она записала видео, на котором предстала на прогулке в узких брюках и рубашке оверсайз. Белоснежный наряд подчеркнул ее стройные ножки.

Пугачева не побоялась предстать без макияжа и укладки. Ее лук дополнила любимая объемная кепи с козырьком.

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!» — обратилась она к хейтерам.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка в 72 года. Многие отметили, что она стала стройнее. «Не обращайте внимания!» — заявила Лолита Милявская. «Как приятно видеть, что у вас все хорошо», «Вы — прекрасны!», «Талантище! И просто хороший человек», «Алла, вы выше всех, вы порядочнее всех», «Такая худенькая», «Ну что за красавица», — стали писать подписчики.

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