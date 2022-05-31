Буквально светились от счастья: Порошина и Бойко снова спровоцировали слухи о бурном романе

Актриса Мария Порошина и ее давний партнер и предполагаемый любовник Ярослав Бойко появились вместе на красной дорожке Забайкальского кинофестиваля.

Артисты буквально светились от счастья, а сплетники в очередной раз стали обсуждать отношения знаменитостей. Перед публикой Мария Порошина появилась в платье с глубоким декольте. Около своего давнего друга она выглядела счастливой. Артистку наградили спецпризом в номинации «Самая нежная и лирическая актриса нашего кино».

Любопытно, что в окружении Марии Порошиной не скрывают близкие отношения пары. Правда, подчеркивают, что хоть звезды и останавливаются в одном отеле, но спят все-таки в разных номерах. Порошина и Бойко вместе гуляют, сидят в ресторанах, покупают подарки друзьям и родным, сообщает «Комсомольская правда».

«Ну и время на любовь, конечно, находится», — говорят близкие к паре люди.

Напомним, что у Марии Порошиной пятеро детей. Она так до сих пор и не призналась, от кого родила несколько лет назад своего сына.

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