«Если вас послушать, как гавкаете на всех, критикуете»: Жигалова резко ответила Пригожину

По словам видеоблогера, продюсеру не стоит на нее обижаться.

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» прокомментировала свой недавний «обмен мнениями» с продюсером Иосифом Пригожиным.

«На меня наехал Иосиф Пригожин. Он сказал: «Что ты вообще на меня». Как сказал бы Новиков: «Фильтруй хрюканину, штрибан». В общем, Пригожину не понравилось, что я усомнилась в его придумывании «Золотого граммофона». Он как Яна Рудковская. Позвонил, рассказал о создании «Золотого граммофона». Предоставил контакты и пароли всех людей, задействованных в процессе, чтобы я имела возможность кому-то позвонить». Алена Жигалова

Как отметила Алена Жигалова, Иосифу Пригожину не надо обижаться на нее. «Мне просто хочется пошутить. Вы все придумали. И фестиваль «Новая волна», и «Песню года», и «Евровидение». Если вас послушать, как вы гавкаете на всех, критикуете. Кричали тут намедни на Макса Барских с этой лысой Наргиз. Поэтому вам грех обижаться на мою безобидную шуточку», — заявила Алена Жигалова.

Ранее Алена Жигалова в одном из своих выпусков подколола Иосифа Пригожина, который придумал «Золотой граммофон». Она заявила, что, наверное, и «Песня года» его рук дело.

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