Разошлась ширинка на гульфике: Ксения Собчак в пестром костюме опозорилась на публике

Светская львица предпочла не обращать внимания на комментарии.

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в соцсетях разместила снимок, на котором предстала перед публикой в красивом пестром костюме.

Все бы ничего, но внимательные подписчики обратили внимание, что у жены режиссера Константина Богомолова разошлась ширинка на гульфике. Пользователи в комментариях обратили внимание на этот факт.

Сама Ксения Собчак, впрочем, предпочла на комментировать свой конфуз. Она пропустила выпады в свой адрес мимо ушей.

Напомним, что Ксения Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. В последнее время в прессе все чаще проходит информация, якобы телеведущая рассталась с мужем.

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