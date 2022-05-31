«Отбил симпатию окончательно»: Водонаева объяснила, почему не будет публиковать у себя посты Барских

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева в «Телеграме» объяснила, почему больше не будет публиковать в своих соцсетях мнение украинского музыканта Макса Барских.
«Я всегда в своем телеграм-канале публикую то, что говорят публичные люди из Украины. Всегда «даю им слово» здесь. Но публиковать Барских я больше не буду (исключение: что-то из ряда вон). «Наслаждайтесь, пока есть возможность» в адрес тех, кто любил и обожал Барских в нашей стране наверняка отбило всю симпатию окончательно. Ну а я пошла наслаждаться Мэрилином Мэнсоном, как и прежде».
Как отметила Алена Водонаева, она иногда жалеет о том, что отключила в соцсетях комментарии. Ей интересно мнение подписчиков по многим вопросам.
Ранее Макс Барских заявил, что не давал разрешение на возвращение своих песен на музыкальные платформы в России. По его словам, уже запущен процесс повторного их удаления.
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