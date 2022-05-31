«Отбил симпатию окончательно»: Водонаева объяснила, почему не будет публиковать у себя посты Барских

По слова бывшей участницы «Дома-2», сама она лучше будет слушать Мэрилина Мэнсона.

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева в «Телеграме» объяснила, почему больше не будет публиковать в своих соцсетях мнение украинского музыканта Макса Барских.

«Я всегда в своем телеграм-канале публикую то, что говорят публичные люди из Украины. Всегда «даю им слово» здесь. Но публиковать Барских я больше не буду (исключение: что-то из ряда вон). «Наслаждайтесь, пока есть возможность» в адрес тех, кто любил и обожал Барских в нашей стране наверняка отбило всю симпатию окончательно. Ну а я пошла наслаждаться Мэрилином Мэнсоном, как и прежде». Алена Водонаева

Как отметила Алена Водонаева, она иногда жалеет о том, что отключила в соцсетях комментарии. Ей интересно мнение подписчиков по многим вопросам.

больше по теме Умом не угодили Максу! Барских омерзительно сказал о жителях России на новом видео Украинский певец никак не может оставить своих зрителей в РФ в покое.

Ранее Макс Барских заявил, что не давал разрешение на возвращение своих песен на музыкальные платформы в России. По его словам, уже запущен процесс повторного их удаления.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.