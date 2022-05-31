Теперь вдали от родины: Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина уехали из России

Звезды фигурного катания, судя по всему, улетели в отпуск.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и его жена Татьяна Тотьмянина уехали на какое-то время из России.

В «Телеграм» Алексей Ягудин поделился снимком из Турции. На заднем фоне можно увидеть флаг этой страны. Под фотографией краткая подпись: «Стамбул».

Напомним, что в последнее время Россию покинула целая группа звезд. Среди них такие яркие личности отечественного шоу-бизнеса, как певица Алла Пугачева, ее муж юморист Максим Галкин, актриса Чулпан Хаматова.

Заметим, что некоторые звезды уже стали возвращаться. Так телеведущий Иван Ургант какое-то время провел в Израиле. Позже он был замечен в одном из ресторанов столицы.

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