«Многие факторы помогают»: Шахназаров объяснил, почему Серебренникова приглашают в Канны

Как отметил режиссер, кто умный — тот все поймет.

Режиссер Карен Шахназаров в беседе с Ксенией Собчак объяснил, почему в Канны на кинофестиваль приглашают именно его коллегу Кирилла Серебренникова.

«Давай будем прямо говорить. Я с уважением к нему отношусь как к автору. Многие факторы ему помогают. Я не хочу на эту тему говорить. Кто умный — тот поймет. Кто не хочет, тому не надо». Карен Шахназаров

Как отметил Карен Шахназаров, картины Кирилла Серебренникова в Каннах показывают далеко не только из-за творческой составляющей.

«Есть и другая составляющая. В таких фестивалях, как Каннский, она существует. Я сам два раза участвовал в основной программе фестиваля. И мне помогали некоторые факторы. Меня первый раз пригласили в официальную программу с картиной «Зеро». Она считалась антисоветской. Я не считаю ее антисоветской. А вторая программа — «Цареубийца». Это был еще Советский Союз. Так что не будем преувеличивать», — заметил Карен Шахназаров.

Напомним, что Кирилл Серебренников представил в Каннах картину «Жена Чайковского». Правда, призов она не выиграла, удостоившись однако громких аплодисментов.

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