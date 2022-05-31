«От начала до конца»: Михалкова в плюшевом халате не смогла скрыть манящих изгибов

Актриса показала, как готовится к выходу на сцену.

Юлия Михалкова получила широкую популярность благодаря КВН и шоу «Уральские пельмени». В 2019-м актриса ушла из проекта из-за якобы низких гонораров. С тех пор актриса активно ведет свои соцсети, открыла собственную школу по технике речи и играет в театре.

На этот раз Юлия показала в своей соцсети, как идет подготовка к выходу на сцену. Пока актрисе делали укладку, она пила кофе, укутавшись в плюшевый халат. Но даже он не скрыл манящих изгибов 38-летней звезды.

«Я люблю театр за то, что постановка на сцене подобна маленькой жизни. Переиграть которую не в силах даже великий актер. Поменять местами эпизоды невозможно. Играя, артисты изображают героев так, как написано в пьесе, от начала до конца», — написала Михалкова.

Напомним, ранее стало известно, что Юлия Михалкова показала округлившийся живот.

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