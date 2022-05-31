«Поселился на фамильном хуторе»: Шахназаров съязвил в адрес сбежавшего из России латвийского актера Лиелайса

Ранее стало известно, что Андрис Лиелайс собирается отказаться от российского гражданства.

Латвийский актер Андрис Лиелайс навсегда уехал из России, где жил и работал почти 40 лет. Кроме того, он планирует отказаться от российского гражданства, которое получил еще в 1990-х.

Публицист Михаил Шахназаров не смог пройти мимо этой новости и съязвил в адрес Лиелайса.

«Российский кинематограф понес тяжелейшую утрату. Андрис Лиелайс навсегда покинул Россию. Нашему зрителю он запомнился крылатыми фразами: «Кушать подано!», «Машина у подъезда!», «Я видел ее вчера», «Прачка заболела», «Погода не балует» и другими. Великий актер поселится на фамильном хуторе, где будет выращивать хрен, ревень и другую (нецензурное слово)», — написал в своем телеграм-канале Шахназаров.

Напомним, ранее Шахназаров оторвался на организатора израильского форума для российских звезд, коллекционера Марата Гельмана.

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