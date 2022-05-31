«Умудрился сделать программу, где один говорит, а смотрят миллионы»: Шахназаров – о Михалкове

По словам режиссера, его коллега — большой мастер и артист.

Режиссер Карен Шахназаров в беседе со светской львицей Ксенией Собчак похвалил своего коллегу Никиту Михалкова за создание программы «Бесогон».

«Смотрю, да. Мне нравится «Бесогон». Он вообще молодец. Это дико тяжело. Он вообще умудрился сделать программу, где один человек говорит, а его смотрят миллионы людей. Это вообще мастерство. Он — большой мастер, артист». Карен Шахназаров

По словам Карена Шахназарова, в основном он соглашается с мыслями Никиты Михалкова.

«Мы же из одного старого поля. Все смотрят. Интересно. Он умеет подать материал, драматургию выстроить. Это голову и талант надо иметь», — заявил Карен Шахназаров.

Напомним, что Никита Михалков ведет программу «Бесогон». У нее большая армия поклонников и высокие просмотры.

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