Африканские страсти: Севастьянова, прижавшись к Чепуренко, случайно засветила все самое сокровенное

Накануне стал известен победитель шоу «Звезды в Африке». Самым выносливым из всех участников оказался Олег Верещагин. В проекте принимала участие и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролине Севастьянова.

В своей соцсети она поделилась кадрами из Африки, на одном из которых позировала вместе с Вячеславом Чепуренко, случайно засветив свое роскошное декольте. Звезда гимнастики позировала в белом топе и такого же оттенка куртке, а фанаты засыпали ее комплиментами.

«Красотка! Классная какая! Вау, огонь», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Севастьянова отметила свой 27-й день рождения, а после уехала с возлюбленным по имени Александр в Монако.

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