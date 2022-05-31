«У меня была роль для него»: Шахназаров признался, что хотел пригласить Деппа в Россию

По словам режиссера, он почти не сомневается, что американский актер дал бы положительный ответ.

Режиссер Карен Шахназаров в беседе с телеведущей Ксенией Собчак признался, что до событий на Украине хотел пригласить в один из своих фильмов американского актера Джонни Деппа.

«Мне очень нравятся «Пираты Карибского моря». Джонни Депп нравится. Я хотел его пригласить. Он бы пришел, если бы не началось. У меня была прямо роль для него. Я думаю, что он бы согласился. Мне кажется. Это роль англичанина». Карен Шахназаров

В то же время Шахназаров признал, что Джонни Депп — хороший артист, но не великий.

«Он бы, конечно, не сыграл лучше, чем Олег Басилашвили в «Курьере», — заметил Шахназаров.

Картина «Курьер» Карена Шахназарова в июле 1987 года фильм получил «Специальный приз» на конкурсе полнометражных художественных фильмов на Московском международном кинофестивале. В мае 1988 года была выбрана «лучшим фильмом 1987 года» читателями журнала «Советский экран».

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