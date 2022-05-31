«Моральные уроды»: сенатор высказался о сбежавших за границу звездах и их заработках

Андрей Климов считает, что до отъезда медиаперсоны жировали за счет государства.

Более трех месяцев назад начался массовый отъезд звезд за рубеж. Одни, как например Алла Пугачева и Максим Галкин, обосновались в Израиле, другие — Чулпан Хаматова и Рената Литвинова — в Прибалтике и Европе.

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что время непатриотичных звезд на российской эстраде вышло.

«Давайте вспомним, на чьи деньги все эти моральные уроды поднимались. Они что, поднимались на народные деньги? Народ им платил? Нет. Они блистали на телеканалах, которые имеют государственное финансирование. Они получали проекты, которые шли в конечном счете за счет государства. Они кормились буквально с рук компаний, где государственный капитал составляет едва ли не главную часть», — цитирует Климова «Царьград».

Напомним, ранее стало известно, что Чулпан Хаматова захотела вернутся обратно из-за низких доходов в Латвии.

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