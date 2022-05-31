«Приперлись на московскую таможню»: Антон Красовский похвастался подарками от Джен Псаки

Телеведущий показал, что пришло ему из США.

Телеведущий Антон Красовский в «Телеграме» похвастался подарками, которые пришли ему из Америки от бывшего директора по коммуникациям Белого дома Джен Псаки.

«Друзья! Последние санкционные подарки. Пришли три премии, которые мы выиграли за последние два года. Золотая посерединке. Это за наш цикл документальных фильмов. И две бронзовые. Это мне лично. Ну, потому что я — лох. За «Эпидемию» про СПИД. За фильм про Элисту. И за серию фильмов про ковид. Ну вот такие дела». Антон Красовский

Как отметил Антон Красовский, это последние американские подарочки.

«Печеньки от Псаки. Приперлись сегодня на нашу московскую таможню. И вот привезли. Можете меня немножко поругать за это», — заявил Антон Красовский.

Напомним, что Антон Красовский — популярный телеведущий. Его программа «Антонимы» пользуется огромной популярностью у россиян.

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