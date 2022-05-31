«Лишен статуса»: адвокат Успенской опустила правозащитника Добровинского

Накануне в Сети распространилось видео, на кадрах которого разъяренная Любовь Успенская оскорбляла соседей. А накануне она якобы покалечила их собаку.

Ранее на инцидент отреагировал адвокат Александр Добровинский, заявив, что «некоторые артисты до сих пор живут с мыслью, что им все дозволено только потому, что они известны». Тем временем адвокат Любови Успенской Елена Сенина заявила, что Добровинский давно лишен адвокатского статуса.

«Его адвокатский статус прекращен из-за нарушений этики. Кстати, вижу, что в СМИ его представляют адвокатом. Это неверно и вводит людей в заблуждение. Адвокатом Добровинский не является. Но даже не будучи сдерживаем законом, надо оставаться приличным человеком. Не могу не задаться вопросом: «Добровинский, зачем вы взялись за это дело? Каков ваш личный мотив?» — прокомментировала «СтарХиту» Сенина.

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Правозащитник Успенской считает, что Добровинский поступает как непрофессионал.

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