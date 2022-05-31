«Меньше кассира в супермаркете»: Безруков озвучил зарплату сестры — учительницы младших классов

Как отметил актер, педагог — далеко не обслуживающий персонал.

Актер Сергей Безруков в «Телеграме» рассказал о зарплате своей сестры — учительницы младших классов. Она живет в Лысково Нижегородской области.

«О какой системе образования можно рассуждать, пока учителя получают меньше кассира в супермаркете? И я знаю, о чем говорю. Сестра работает учителем младших классов в Лысково Нижегородской области, стаж — 25 лет, оклад — 14 633 рубля. Со всеми надбавками, проверками тетрадей и так далее выходит 21 тысяча». Сергей Безруков

По словам Безрукова, он позвонил в Иркутск знакомым. Узнал зарплаты в местном лицее. Картина также оказалась печальной. Ставка после университета и аспирантуры — 12 тысяч рублей. С учетом северной надбавки получается 26 тысяч.

Актер попросил не удивляться, почему в школы привлечь молодых и талантливых людей становится все сложнее. При этом он напомнил, что педагог — это не обслуживающий персонал, а важнейший человек в жизни ребенка.

Напомним, что Россия хочет отказаться от Болонской системы образования. Впрочем, это не означает возвращение к старой, советской системе обучения в вузах. В стране создадут новую отечественную систему образования, основанную на предыдущем опыте и направленную на национальные интересы России.

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