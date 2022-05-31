Новый цвет волос: молодая жена Игоря Николаева изменилась до неузнаваемости

Более десяти лет Игорь Николаев счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Молодая певица родила композитору дочь Веронику, которая также увлекается музыкой. Сама же Юлия недавно увлеклась миром кино и театра. А в этом году окончила ГИТИС и теперь является дипломированной актрисой.

Накануне Проскурякова похвасталась участием в новом проекте, ради которого перекрасилась в черный цвет и надела форму сотрудницы правоохранительных органов.

«Мой новый образ для нового проекта! Идет мне форма, как думаете?» — вопрошает новоявленная актриса в своих соцсетях.

Напомним, с Игорем Николаевым Юлия Проскурякова познакомилась в провинции, где подарила ему свой диск с песнями.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.