У певицы оказалось сорвано несколько запланированных корпоративов.

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» рассказала о своем разговоре с продюсером Виктором Дробышем. Они встретились за кулисами премии RU.TV. Он поведал о страстях вокруг изгнанной из России певицы Наргиз Закировой.

«Подставила она его знатно. Сорвала несколько запланированных корпоративов, на которых собиралась накосить бабла в России (которую, напомним, критикует). А также устроила истерику в аэропорту Домодедово, откуда ее депортировали». Алена Жигалова

По словам Жигаловой, Наргиз не хотела покидать Россию. Она громко материлась и требовала связаться с МИДом и Марией Захаровой. Жигаловой интересно, какие аргументы в свою защиту хотела привести исполнительница.

Напомним, что Наргиз Закирова до 2072 года на сможет въехать в Россию. Она сделала несколько противоречивых заявлений о ситуации на Украине.

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