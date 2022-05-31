«Я нормальный человек»: Хабенский сделал признание

В начале этого года Константин Хабенский отметил свое 50-летие. За его плечами 113 сыгранных ролей, в 13 картинах он играл самого себя. В прошлом году он стал худруком МХТ имени А. П. Чехова, а также продолжает заниматься своим благотворительным фондом. Неудивительно, что из-за такой загруженности актер мечтает о простых человеческих радостях.

«Я, как нормальный человек, хочу полежать на диване, хочу потупить в окно, потрещать и сделать все, чтобы те дела, которые у меня накопились на столе, как-то сами сделались», — цитирует его телеграм-канал Mash.

Также Хабенский признался, что не хочет играть в вечерних спектаклях и приходить на утренние репетиции.

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