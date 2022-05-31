«Россия переживет»: Карен Шахназаров высказался о Чулпан Хаматовой и Алле Пугачевой

Режиссер считает, что в их отъезде нет ничего страшного.

Об уехавших за последние несколько месяцев из России звездах высказались многие медиаперсоны. Одних поступки коллег разочаровали, другие верят, что так «эмигранты» обязательно вернутся на родину. Режиссер Карен Шахназаров не стал драматизировать отъезд Чулпан, также как и Примадонны.

«Это их решение. Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря для России. Я не хочу их обидеть. И если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остается. Она больше, чем любой человек», — сказал Шахназаров в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева угодила в новый скандал. На телецентре «Останкино» неизвестные вывели стихи с нецензурной бранью в адрес Примадонны.

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