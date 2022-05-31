Акцент на глаза: мастер-класс крутого макияжа
Видео
Как приготовить вкусную творожную запеканку с изюмом
Видео

«Россия переживет»: Карен Шахназаров высказался о Чулпан Хаматовой и Алле Пугачевой

Режиссер считает, что в их отъезде нет ничего страшного.

«Россия переживет»: Карен Шахназаров высказался о Чулпан Хаматовой и Алле Пугачевой
Карен Шахназаров. Фото: Global Look Press

Об уехавших за последние несколько месяцев из России звездах высказались многие медиаперсоны. Одних поступки коллег разочаровали, другие верят, что так «эмигранты» обязательно вернутся на родину. Режиссер Карен Шахназаров не стал драматизировать отъезд Чулпан, также как и Примадонны.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

«Это их решение. Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря для России. Я не хочу их обидеть. И если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остается. Она больше, чем любой человек», — сказал Шахназаров в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева угодила в новый скандал. На телецентре «Останкино» неизвестные вывели стихи с нецензурной бранью в адрес Примадонны.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.

Тэги

Алла ПугачеваКарен ШахназаровКарен Шахназаров последние новостиЧулпан ХаматоваШахназаров