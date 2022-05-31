«Живет модным словом «хайп»: Кучера дал отпор Кеосаяну после его слов об Урганте

Накануне режиссер Тигран Кеосаян заявил, что сочтет «плевком в лицо», если Первый канал вернет «Вечернего Урганта» в сетку вещания.

Мнение мужа Маргариты Симоньян прокомментировал телеведущий Оскар Кучера. По его мнению, Кеосаяну просто не дает покоя чужой талант.

«Кеосаян очень давно живет модным словом «хайп», но то, что он позволяет себе подобные вещи, не красит самого Тиграна, которого я знаю очень много лет. А то, что кому-то не дает покоя чужой талант, как говорится, собака лает — караван идет, —сказал Кучера NEWS.ru.

Напомним, ранее Кеосаян раскритиковал звезд российской эстрады, покинувших Россию.

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