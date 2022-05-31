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«Живет модным словом «хайп»: Кучера дал отпор Кеосаяну после его слов об Урганте

Ранее режиссер высказался о программе «Вечерний Ургант».

«Живет модным словом «хайп»: Кучера дал отпор Кеосаяну после его слов об Урганте
Оскар Кучера. Фото: Global Look Press

Накануне режиссер Тигран Кеосаян заявил, что сочтет «плевком в лицо», если Первый канал вернет «Вечернего Урганта» в сетку вещания.

Мнение мужа Маргариты Симоньян прокомментировал телеведущий Оскар Кучера. По его мнению, Кеосаяну просто не дает покоя чужой талант.

Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян. Фото: Global Look Press

«Кеосаян очень давно живет модным словом «хайп», но то, что он позволяет себе подобные вещи, не красит самого Тиграна, которого я знаю очень много лет. А то, что кому-то не дает покоя чужой талант, как говорится, собака лает — караван идет, —сказал Кучера NEWS.ru.

Иван Ургант
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Напомним, ранее Кеосаян раскритиковал звезд российской эстрады, покинувших Россию.

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Вечерний УргантИван УргантМаргарита СимоньянОскар КучераТигран Кеосаян