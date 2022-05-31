«Затем и вовсе стыдоба»: Шахназаров согласился с мнением коллеги о мужьях и стиле жизни Пугачевой

Почти три месяца назад Алла Пугачева вслед за пятым мужем Максимом Галкиным уехала в Израиль. Правда, обещала вернуться к сентябрю. Последует ли за ней Галкин – неизвестно, в начале осени у него запланированы два концерта в Австралии.

Тем временем в Сети обсудили стиль жизни Примадонны. Обозреватель «Абзаца» Михаил Дряшин высказал свою точку зрения о певице. Его поддержал известный публицист Михаил Шахназаров.

«Разумеется, она небесталанная. Была когда-то. Одна такая – в балахонах, со встрепанной гривой, исполнявшая хорошие песни стране, безудержно влюбленной в эти самые балахоны, в ее вульгарную незажатость. Она первая такая была на деревне. А потом все постепенно съехало в какое-то непотребство. Все эти как бы мужья, затем уж и вовсе стыдоба… Все эти золоченые замки, безвкусица. И никто против нее пикнуть не смеет. Скажешь что не так – хлопот не оберешься», — написал Дряшин для «Абзаца».

Напомним, ранее Шахназаров не раз высказывался в адрес тех звезд, кто покинул Россию. Накануне он прошелся по коллекционеру Марату Гельману, который организовал в Израиле так называемый форму свободной культуры, где отметились все звезды.

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