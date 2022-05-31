«Месть за то, что имею свое мнение»: Васильева хлестко ответила директору Театра Вахтангова

Недавно директор Театра Вахтангова Кирилл Крок призвал Ефима Шифрина отказаться от гастролей с Татьяной Васильевой, назвав актрису «нерукопожатной в театральном сообществе». Татьяна Васильева не смогла промолчать.

«Это удар сзади. Так ударяют не то чтобы подонки, но неприличные люди. Это своего рода месть за то, что я имею свое мнение. А вообще, по большому счету я та кошка, которую не интересует, что о ней думают мыши… Для меня неожиданно, что таким образом действуют через партнеров, и это касается уже непосредственно работы, которой и так немного в последнее время. Я не знаю, как на это будут реагировать мои партнеры», – сказала «Абзацу» Васильева.

Напомним, Татьяна Васильева не раз осуждала сбежавших из России звезд, в том числе о Чулпан Хаматовой, которую сравнила со «свиньей, наевшейся желудей досыта».

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