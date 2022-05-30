«Утки накормлены»: Шубская запечатлела, как Овечкин гуляет в парке с младшим сыном

Хоккеист недавно приехал в Москву. Он успел побывать на финальном футбольном матче Кубка России. С ним была семья.

Александр Овечкин является одним из самых известных хоккеистов в стране. Он получил множество титулов и завоевал Кубок Стэнли четыре года назад.

Спортсмен теперь мечтает об олимпийском золоте, а также о дочке. Вместе с женой Анастасией Шубской он растит сыновей: Сереже уж три года, а маленькому Ильей на днях исполнилось два года.

Для сына Овечкин закатил вечеринку. Они с размахом отметили день рождения младшего наследника. А вот накануне хоккеист с семьей оказался на знаменательном футбольном матче Кубка России.

На трибунах Шубская предстала в белоснежной рубашке и косухе в тон. Александр усадил на коленки старшего сына, а рядом сидел младший наследник. Они даже встретили Егора Крида на трибунах. «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:0. До последней минуты сохранялась интрига, но пенальти так и не был забит.

А вот на следующий день. Овечкин провел время с родными на природе. Шубская засняла, как он гуляет в парке и кормит уточек у пруда с младшим сыном.

«Утки накормлены», — подвела итог жена спортсмена.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Напомним, что еще недавно Александр был на соревнованиях. Несколько месяцев он был вдалеке от родных. Теперь он наверстывает упущенное.

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