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Во всей красе: забывшая надеть рубаху Михалкова без белья попалась в лифте

Экс-звезда «Уральских пельменей» может похвастаться отличными формами.

Во всей красе: забывшая надеть рубаху Михалкова без белья попалась в лифте
Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Юлия Михалкова в свои 38 лет имеет роскошную фигуру и тонкую талию. Ее формам вполне могут позавидовать и 18-летние.

А еще, судя по кадрам, которые актриса публикует в соцсетях, она проживает в респектабельном доме с лифтом со стенами цвета золота.

Периодически Михалкова делает здесь лифтолуки, радуя своих фолловеров. На сей раз «пельмешка» запечатлелась в коротеньком жилете, который явно давал понять, что под ним нет не только рубахи, но и белья.

Юлия Михалкова.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети

«Какая красивая!», «Шалунья», «Неподражаемая», «Суперзвезда и красавица», — восхитились подписчики Юлией Михалковой.

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