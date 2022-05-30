Во всей красе: забывшая надеть рубаху Михалкова без белья попалась в лифте

Юлия Михалкова в свои 38 лет имеет роскошную фигуру и тонкую талию. Ее формам вполне могут позавидовать и 18-летние.

А еще, судя по кадрам, которые актриса публикует в соцсетях, она проживает в респектабельном доме с лифтом со стенами цвета золота.

Периодически Михалкова делает здесь лифтолуки, радуя своих фолловеров. На сей раз «пельмешка» запечатлелась в коротеньком жилете, который явно давал понять, что под ним нет не только рубахи, но и белья.

«Какая красивая!», «Шалунья», «Неподражаемая», «Суперзвезда и красавица», — восхитились подписчики Юлией Михалковой.

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