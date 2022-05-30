Танцы на яхте: Боня в комбинезоне цвета электрик повеселилась на «Формуле-1» в Монако

Виктория Боня уже давно стала медийной личностью. После участия в шоу «Дом-2» она работала телеведущей, а потом стала бьюти-блогером.

Светская львица живет в Монако, где растит дочку Анджелину, рожденную от миллионера Алекса Смерфита. Не так давно она провела время в Каннах, где продемонстрировала женственные образы на кинофестивале.

Боня стала одной из немногих русских девушек, которые блеснули на Каннском кинофестивале. А 29 мая она также отметилась на «Формуле-1» в Монако.

Вместе с друзьями светская львица наблюдала за гонкой, в которой участвовал даже сын Михаэля Шумахера. Для такого случая она облачилась в комбинезон цвета электрик с узкими брюками и кепку в тон.

«Я тут на скорости 40 км/ч езжу», — удивленно наблюдала звезда за гонщиками, которые пролетали на болидах.

А после этого Виктория с друзьями повеселилась на яхте. Там они устроили танцы. светская львица скрыла изъяны фигуры. Она предпочла подчеркнуть талию и тонкие щиколотки. К слову, подобный лук выбрала и Лера Кудрявцева для съемок.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. «Какая красивая», «Ого, как вам повезло», «Смотритесь бесподобно», «Ну что за красота», «Вика, ты роскошная», «Любуюсь тобой», «Классная такая», «Вам очень идет синий цвет», — стали писать пользователи Сети.

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