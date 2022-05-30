Вах, какой кадр! Мокрый Прилучный показал изогнутую спинку Брутян

В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он готов положить к ногам женщины все богатства мира. Ну, почти каждого. У Павла Прилучного, похоже, наступил именно такой случай.

«Мажор» улетел в Маврикию с актрисой Зепюр Брутян, где поселился с любимой в люксовом отеле с ценниками за номер не менее 500 долларов в сутки. За две недели бывший муж Агаты Муцениеце потратил целое состояние.

Павел Прилучный даже не пытается скрывать своего счастья и показывает в личном блоге моменты своего отпуска с Зепюр Брутян. На последнем фото в соцсетях он запечатлен с голым мокрым торсом, нежно держа за руку свою избранницу, которая красиво изогнула на камеру спинку.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.