По-молодежному: Стриженова в платье-рубашке и белоснежном тренче отметилась в училище

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на ТВ. Зрители ее знают благодаря передаче «Доброе утро», а также проекту «Время покажет». В свои 54 года она может похвастаться стройной фигурой.

Телеведущая часто носит костюмы и платья ярких оттенков. А вне студии ее можно увидеть в нарядах, которые создает ее сестра Виктория Андреянова.

больше по теме Нежнейшие образы: Стриженова в шифоновом платье с рюшами вместе с дочкой повеселилась на свадьбе Телеведущая вместе с наследнице принарядилась для торжественного вечера.

На днях Стриженова вместе с младшей дочкой Александрой щегольнула на свадьбе. Она отметилась в нежном наряде с рюшами.

А вот 30 мая телеведущая неожиданно поделилась кадрами из Театрального училища им. Б. Щукина. Там она предстала в платье-рубашке голубого цвета и белоснежном тренче, который советовали носить многие стилисты. Лук дополнила сумка Bottega Veneta в тон.

Поклонники не скрывают, что следят за ее образами. Многих 54-летняя телеведущая вдохновляет своими образами. «Как элегантно», «Вы получаете еще одно высшее или дочку сопровождаете?», «Как круто смотрится тренч», «Я вас узнаю уже по нарядам! Так по-летнему освежает», «А вы словно помолодели! Больше 30 не дашь», — стали писать пользователи Сети.

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