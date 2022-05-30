«А ты кто такая?»: Миро наехала на Успенскую за ее заносчивость перед более простыми соседями

Любовь Успенская в пух и прах поругалась с соседями из-за собак. Якобы ее маленького терьера укусил маленький соседский французский бульдог и ее заодно.

Соседке не понравилось, что певица пинает ее четвероного друга, а также то, что артистка зашла на ее участок. А королеве шансона многое: собственно, сами укусы (если таковые имеются, на обнародованном видео их не видно) и даже то, что конфликтующая дама снимает квартиру.

«Кто ты такая? <…> Здесь живут люди приличные, а ты снимаешь квартиру», — кричала Успенская на соседку. Блогер Лена Миро решила ответить на это звезде в своем ЖЖ.

«Успенская, а ты кто такая? Ты живешь в реальности, в которой узнаваемость твоего лица дает тебе больше прав, чем остальным? Это не так. Плюшек — да, больше. А права у всех одинаковые. По крайней мере, должны быть. Залмановна, с каких пор снимать квартиру у нас считается чем-то неприличным? С каких пор наличие особняка в собственности является характеристикой приличного человека?» — возмутилась Миро.

Блогер обвинила певицу в заносчивости и чванстве, а также в плохом воспитании.

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