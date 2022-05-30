Уже – минус авто, но отпуск не закончен: сколько денег не пожалел Прилучный на отдых с Брутян

Павел Прилучный никогда так не раскошеливался на женщин.

Павел Прилучный, конечно, еще тот сердцеед, но пока трудно припомнить, когда артист был так щедр и открыт, как в нынешней истории с Зепюр Брутян.

Напомним, актер укатил в Маврикию со своей коллегой по сериалу «В клетке» и просто заспамил свои соцсети нежными фотографиями с ней. Одновременно появились слухи и о свадьбе артистов, и о том, что это пиар для раскрутки их нового фильма.

Блогер Лена Миро при этом считает, что пиар не исключен, но в любом случае между Прилучным и Брутян либо что-то уже есть, либо вскоре произойдет — уж больно парочка гармоничная.

Ну а если путешествие экс-мужа Агаты Муцениеце действительно имеет романтический привкус, то Павлу Прилучному пришлось порядком разориться на него. По данным КП, «мажор» арендовал номер в люксовом отеле, где ценник стартует от 500 долларов и выше в сутки. За две недели они потратили около полумиллиона рублей. И это минимум, ведь перелет на острова, питание и развлечения тоже стоят немалых денег. То есть на эти деньги вполне можно было приобрести подержанное импортное авто.

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