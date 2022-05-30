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Почему Владимир Пресняков до сих пор называет Аллу Пугачеву мамой

Артисты сохранили хорошие отношения ради сына.

Почему Владимир Пресняков до сих пор называет Аллу Пугачеву мамой
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Владимир Пресняков — первый зять Аллы Пугачевой. Певец женился на Кристине Орбакайте, когда ему было 23 года. У молодоженов родился сын Никита, который сейчас является артистом.

Однако в конце 1996 года этот десятилетний союз распался. Кристине хотелось самовыражения и яркой, насыщенной жизни. Пресняков не поддерживал супругу в желании заниматься карьерой, полагая, что та должна находиться дома. На этом фоне у пары возникли серьезные разногласия.

После развода прошло более 20 лет, однако Орбакайте и Пресняков до сих пор находятся в хороших отношениях.

«Вова Аллу до сих пор называет мамой, потому что считает, что бывших родственников не бывает», — заявил каналу «Муз-ТВ» отец Преснякова.

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