«Я послала ее»: стало известно, как мать Игоря Вдовина отреагировала на Анастасию Волочкову

Анастасия Волочкова выходила замуж за Игоря Вдовина, когда у них родилась общая дочь Ариадна. У молодых была шикарная свадьба в Санкт-Петербурге, однако официальные штампы они не поставили.

При этом балерина рассказала, что мать ее супруга так и не приняла ее в семью.

«Мне было совершенно не нужно налаживать отношения со свекровью, — рассказала Волочкова каналу «Муз-ТВ». — Она не хотела, чтоб я рожала Аришу. Говорила прямым текстом, что у нее итак много внуков и больше не надо. Но я послала ее».

Мама Анастасии Волочковой тоже не приняла мужа дочери. Женщина изначально считала его мошенником и неровней своей дочери.

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