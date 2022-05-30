38 лет, не замужем: Михалкова показала, как выглядит ее округлившийся живот

Актриса Юлия Михалкова не любит рассказывать про свою личную жизнь ни в социальных сетях, ни в интервью журналистам. Поэтому о ней ничего не известно широкой аудитории.

В Интернет она выставляет исключительно фото с подругами или рабочие кадры. И в свои 38 лет остается закрытой книгой.

Именно поэтому свежий кадр экс-звезды «Уральских пельменей» в ее телеграме вызвал настоящий ажиотаж. Юлия Михалкова на снимке задрала кофту и показала животик, который многие фолловеры сочли округлившимся. И, как следствие, люди подумали, что артистка беременна.

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