Тимати устроил сцену ревности Симоне из-за друга 8-летней дочери

Кто бы мог подумать, что знатный ловелас Тимати станет ревнивым отцом. У музыканта подрастает дочь — восьмилетняя Алиса. И, как признается мама Тимати Симона, он уже непросто реагирует на круг общения девочки.

«Он уже сейчас переживает. Я как-то выложила фотографию с Алисиным приятелем, мальчик ее немного обнимает, так он меня час пытал — кто это такой. Хотя мальчик такого же возраста. То есть я представляю, что это будет дальше… Это папы», — заявила мама Тимати каналу «Муз-ТВ».

Симону при этом тоже часто обвиняют в том, что она лезет в личную жизнь своего сына Тимати. Однако женщина открещивается — он всегда решает сам.

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