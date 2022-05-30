Появились предпосылки возвращения «Вечернего Урганта»: Михеева и Гудков провели встречу

Роза Сябитова в своем телеграме высказала предположение, что любимые проекты Первого скоро вернутся на экраны.
Телесваха сделала такие выводы после того, как ее, а также ведущих программы «Модный приговор» Александра Васильева и Надежду Бабкину, ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича позвали для записи программы «Сегодня вечером». Она тоже некоторое время была на каникулах.
И вот появилась весточка из «Останкино» про «Вечерний Ургант». Ведущие проекта Алла Михеева и Александр Гудков появились в его коридорах. Звезды очень тепло встретились, обнялись. Их счастливый вид тоже может вселить надежду в поклонников передачи.
Смотрите также
Еще больше в Telegram:
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.