Появились предпосылки возвращения «Вечернего Урганта»: Михеева и Гудков провели встречу

Роза Сябитова в своем телеграме высказала предположение, что любимые проекты Первого скоро вернутся на экраны.

Телесваха сделала такие выводы после того, как ее, а также ведущих программы «Модный приговор» Александра Васильева и Надежду Бабкину, ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича позвали для записи программы «Сегодня вечером». Она тоже некоторое время была на каникулах.

И вот появилась весточка из «Останкино» про «Вечерний Ургант». Ведущие проекта Алла Михеева и Александр Гудков появились в его коридорах. Звезды очень тепло встретились, обнялись. Их счастливый вид тоже может вселить надежду в поклонников передачи.

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