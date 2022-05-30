Акцент на глаза: мастер-класс крутого макияжа
Видео
Как приготовить вкусную творожную запеканку с изюмом
Видео

Появились предпосылки возвращения «Вечернего Урганта»: Михеева и Гудков провели встречу

Ранее Роза Сябитова тоже заметила некоторые позитивные изменения.

Появились предпосылки возвращения «Вечернего Урганта»: Михеева и Гудков провели встречу
Алла Михеева и Иван Ургант. Стоп-кадр: программа «Вечерний Ургант»/ Первый канал

Роза Сябитова в своем телеграме высказала предположение, что любимые проекты Первого скоро вернутся на экраны.

Телесваха сделала такие выводы после того, как ее, а также ведущих программы «Модный приговор» Александра Васильева и Надежду Бабкину, ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича позвали для записи программы «Сегодня вечером». Она тоже некоторое время была на каникулах.

И вот появилась весточка из «Останкино» про «Вечерний Ургант». Ведущие проекта Алла Михеева и Александр Гудков появились в его коридорах. Звезды очень тепло встретились, обнялись. Их счастливый вид тоже может вселить надежду в поклонников передачи.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro! 

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть. 

Тэги

"Вечерний Ургант"Александр ГудковАлла МихееваУргант