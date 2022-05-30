Кудрявцева в ультрамариновом комбинезоне с эффектом стройности стала тростинкой

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что любит свою профессию, но у нее есть свои нюансы, с которыми приходится мириться.

Так, блондинка носит каблуки только в кадре, а потом сразу надевает тапочки, так как целый день ходить в туфлях она уже не может. А для съемок стилисты подбирают ей стильные наряды, которые порой скрывают изъяны ее фигуры.

На этот раз Лера приехала на съемки после выходных, которые посвятила дочке Марии. Она покрасовалась в гримерке не в платье и даже не в костюме, а в комбинезоне с эффектом стройности.

Наряд ультрамаринового цвета со струящимися брюками и кроем на запах позволил ей скрыть живот и другие проблемные зоны фигуры. Кудрявцева предпочла отказаться от аксессуаров.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, как круто смотрится», «Вам все яркие цвета идут», «Ну до чего красивая», «Сложно поверить, что вам 51», «Ну очень стильно», «Тут талия особенно тонкая», «Какая стройная, тростинка», «Изумительный лук», — стали писать пользователи Сети.

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