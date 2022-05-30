Дочь Григория Лепса пожаловалась, что папа не пускает ее в ночные клубы

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс — строгий отец. Его дочь Ева пожаловалась, что папа не пускает ее в ночные клубы, несмотря на то, что девушка работает певицей.

«Когда мне было 16 лет — я ходила без проблем. А сейчас мне 18 и папа не разрешает, вот на 8 Марта не пустил с подружками», — заявила Ева каналу «Муз-ТВ».

Недавно старшая дочь певца от первого брака Инга вышла замуж за режиссера. Лепс сразу предупредил зятя — если хоть одну слезинку его дочь уронит — он его уничтожит и морально, и физически.

«Мне это не составит труда», — в свойственной себе брутальной манере сообщил Лепс.

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