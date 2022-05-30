После скандального увольнения Летучей Рогов анонсировал шоу «Рогов + Немцева»

Шоу на СТС о моде продолжает жизнь без главной ревизорши страны.

Елена Летучая продержалась ровно один выпуск на новом шоу СТС «Рогов+». Зрители не приняли ее как ведущую, раскритиковав за надменное общение с участницей модного преображения.

А сама ревизорша накатала гневный пост в соцсетях, что, якобы, ее соведущий плел какие-то интриги на стороне.

«Звезда обвинила стилиста в интригах и подлости. Особенно оскорбилась на «+». Не для того она годами белые перчатки пачкала, чтобы в названии только как математический символ появиться», — написал про Летучую Telegram-канал «Звездная пыль».

В ответ стилист только вздохнул и признался, что «не хочет раскачивать корабль», но обещал когда-нибудь рассказать, как все было на самом деле.

В итоге Летучая уволилась, а шоу продолжилось без нее. Александр Рогов показал бэкстейдж с его съемок в своем телеграме.

«Это новое шоу на СТС «Рогов + Немцева». Интрига, да? В общем, снимаем для вас новые серии. Какой поворот вас ждет, скоро узнаете!» — решил заинтересовать Рогов своих зрителей.

больше по теме Рогов показал платье, которое безнадежно устарело в этом сезоне Люверсы на одежде дизайнеры больше не используют.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.