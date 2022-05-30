Анна Семенович сделала заявление насчет западных санкций

Артистка считает, что в нашей стране все хорошо.

Певица Анна Семенович считает, что западные санкции практически никак не сказались на шоу-бизнесе. По ее словам, в России по-прежнему эта отрасль себя чувствует прекрасно.

«На днях была прекрасная премия RU.TV, и выступали самые топовые артисты, в том числе мы со Славой пели наш дуэт «Бумеранг». Мне кажется, шоу-бизнес процветает, все хорошо», — заявила Семенович в интервью «Слово и Дело».

При этом артистка призвала всех, кто отчаивается — взять себя в руки. По мнению Семенович, скоро обязательно все наладится.

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