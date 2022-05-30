Иеромонах Фотий назвал Пугачеву и Галкина Иудами

В начале марта на фоне мировых событий Алла Пугачева и Максим Галкин спешно улетели из России в Израиль. Примадонна объяснила это тем, что уехала в другую страну на лечение. В то время как ее супруг стал агрессивно высказываться в адрес наших соотечественников.

Иерарх Фотий, к примеру, посчитал всю эту историю предательством.

«Они хотели и нашим, и вашим. Это все двуличность. Надо определиться уже. Они показали свое истинное лицо. Они бомба замедленного действия, и вот их бомбануло. Я вижу, где есть откровенное предательство. Эти люди ведут себя как Иуды», — цитирует священнослужителя ФАН.

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